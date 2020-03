iCulture Deals: aanbiedingen dinsdag 17 maart 2020

Iedere werkdag rond 16:00 uur vind je in iCulture Deals de allerlaatste koopjes voor je iPhone, iPad, iPod touch en Mac. We zetten de goedkoopste apps op een rij, kijken naar afgeprijsde iTunes-tegoedkaarten en speuren het internet af om leuke, afgeprijsde accessoires met je te delen.





Sonos One SL-bundeldeal

Vandaag scoor je op deze bundel van de Sonos One SL. De Sonos One SL is een krachtige Wi-Fi-speaker. Hij verschilt van de gewone Sonos One doordat er geen microfoon in zit. Hij is daardoor iets goedkoper, maar is dan ook niet op zichzelf als slimme speaker te gebruiken. Deze speaker is dus ideaal als tv-speaker. Deze set van twee speakers kost nu €335, waardoor je ruim €60 kunt besparen.

Philips Hue deal: korting tot 36%

Op allerlei Hue-accessoires scoor je nu bij Amazon tot 36% korting. De aanbieding geldt bijvoorbeeld voor de bewegingssensor voor binnen als voor de sensor voor buiten. Ook de lampenset, bestaande uit twee gekleurde E27-lampen, is in de aanbieding met 33% korting. Heb je nog een dimmer nodig, dan bespaar je ook maar liefst 36%.

iOS Apps met korting

Nog steeds in de aanbieding

iOS Games met korting

Minit - €1,09 (was €5,49) - Zwart-wit avonturengame die telkens maar 60 seconden duurt.

iPhone/iPad, iOS 8.0+

INKS. - €1,09 (was €3,49) - Pinballgame gecombineerd met inkt.

iPhone/iPad + IAP , iOS 9.1+

Lumino City - €2,29 (was €5,49) - Prachtige puzzelgame met handgemaakte graphics.

iPhone/iPad/ TV , iOS 10.0+

Downwell - €1,09 (was €3,49) - Zit niet in de put met deze indiegame.

iPhone/iPad, iOS 8.0+

Solitaere - gratis (was €2,29) - Moderne versie van de klassieker Klondike-variant van Solitaire.

iPhone/iPad, iOS 9.0+

Nog steeds in de aanbieding

Mac apps met korting

Deze apps zijn bedoeld voor de Mac, dus niet te installeren op iPhone en iPad.

Work Tracker - €9,99 (was €10,99) - Hou bij hoeveel uur je werkt. Ideaal als je veel moet thuiswerken.

macOS, 10.11+

StatsWidget Plus - gratis (was €6,99) - Hou een oogje in het zeil op je systeemstatistieken.

macOS + IAP , 10.10+

Nog steeds in de aanbieding

