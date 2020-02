Deal: 16-inch MacBook Pro met 300 euro korting

De 16-inch MacBook is momenteel bij meerdere winkels in de aanbieding. Dat is een mooie kans als je nog van plan was om deze MacBook met vernieuwd toetsenbord aan te schaffen.

Het gaat om het volgende model: de 16-inch MacBook Pro met i7 6-core 2,6 GHz processor, voorzien van 16GB RAM en 512GB opslag. Er zit een normaal QWERTY-toetsenbord in en je kunt kiezen uit de kleuren spacegrijs of zilver. Je betaalt nu €2399 bij Coolblue en ook bij MediaMarkt is de prijs nu €2399. In navolging daarop heeft ook BCC de prijs aangepast.



Dit is een ideale MacBook als je twijfelde tussen de Air en het instapmodel van de 16-inch Pro. Het belangrijkste pluspunt van deze MacBook Pro is het vernieuwde schaarmechanisme van het Magic Keyboard. Deze is duurzamer en stabieler, waardoor je comfortabeler typt. Er zitten vier Thunderbolt 3-aansluitingen (USB-C) op, zodat je bijna alles kunt aansluiten. Voor HDMI-, DVI- en andere aansluitingen heb je echter een adapter nodig.

Op de duurdere modellen is helaas minder te besparen. Zo kost het model met i9 8-core processor bij alle winkels rond de drieduizend euro.

Tipgever: Harrie, bedankt!