Heb je nog iets nodig op het gebied van tech, dan hebben we hier een goede deal voor je. Je krijgt 15% korting op bijna alles bij Conrad . Het is bijvoorbeeld geldig voor een iPhone SE 2020 maar je kunt ook kiezen uit heel veel smart home-producten.

De korting van 15% is natuurlijk vooral interessant voor mensen die al langere tijd iets willen kopen, waar maar geen goede aanbieding voor te vinden is. Met deze kortingsactie kun je bijna alles uitzoeken uit het assortiment van Conrad, met 15%. En ja, allerlei elektronische componenten en spullen voor je mancave hebben ze ook.

Gebruik de kortingscode BACKTOWORK15 via deze link

De iPhones vind je hier.

Met die 15% korting kun je bijvoorbeeld een 128GB iPhone SE 2020 scoren voor €466,65. De goedkoopste prijs elders is €502 bij Amazon.nl. Of je kiest de 64GB iPhone SE 2020 voor €424,15 terwijl je elders €452 betaalt. Maar met zo weinig prijsverschil kies je natuurlijk voor de variant met meer opslag.

Dit zijn de voorwaarden:

15% korting op bijna alles bij een bestelling vanaf €100 excl. BTW

Geldig van 24 t/m 28 augustus

Je kunt de actiecode maar 1x gebruiken

Check de standaard actievoorwaarden van Conrad

Betaal je met iDEAL of creditcard dan komen de verzendkosten te vervallen bij een bestelling boven €50 en hoger. Anders is het €6,95 maar om van de actie te profiteren moet je sowieso al voor meer dan €100 excl. BTW in je mandje gooien.