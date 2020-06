Krijg 100 euro korting op een Vodafone sim only

Tijdelijk krijg je €75 korting op een nieuwe sim only van Vodafone. Daarnaast krijg je bij een nieuw contract of overstap van een andere provider ook de €25 aansluitkosten retour, dus in totaal €100 korting. Ben je toe aan een nieuw abonnement, dan is dit een perfect moment. Ook goed om te weten is dat je in combinatie met Ziggo Thuis dubbele data krijgt en nog wat meer extra’s. Je kunt dus een kleinere bundel kiezen dan je normaal gebruikelijk bent en door de verdubbelaar heb je toch genoeg om de hele maand te internetten. Ziggo Thuis klanten krijgen bovendien €5 extra korting er maand.

Gebruik hiervoor de kortingscode vodafone75

Dit zijn de regels:

Geldig op nieuwe 1- en 2-jarige sim only’s

De actie geldt niet bij verlengingen

De korting wordt aan je overgemaakt

Op=op

Bij Vodafone krijg je als enige provider 6 maanden gratis Apple Music bij een Red-abonnement, ook als dit een sim only is. Ook hebben de Red-abonnementen voortaan meer data, zodat je nooit zonder internet zit!

Bekijk de actie hier!