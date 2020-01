iCulture Deals: aanbiedingen donderdag 9 januari 2020

In iCulture Deals vind je op donderdag 9 januari 2020 weer de laatste goedkope apps, games, accessoires, iTunes-kaarten en nog veel meer koopjes.

Smartphonehoesjes is jarig

Op maandag 6 januari 2020 is Smartphonehoesjes.nl alweer 9 jaar oud. Om dit te vieren profiteer je van 15% korting op het hele assortiment! Je vindt alle informatie op de speciale pagina van Smartphonehoesjes. Het enige wat je hoeft te doen is de code VERJAARDAG-15 invoeren bij het bestellen en de korting wordt automatisch verrekend. De actie is geldig tot en met 10 januari 2020.

→ Bekijken: 15% korting op het gehele assortiment bij Smartphonehoesjes!

iOS Apps met korting

PhotoTangler Collage Maker - gratis (was €3,99) - Maak mooie collages voor op internet.

iPhone/iPad, iOS 8.0+

Train Layouts - gratis (was €2,29) - Een app vol indelingen voor modeltreinen.

iPad, iOS 12.0+

RadiCalc - €1,09 (was €5,49) - Rekenmachine speciaal voor algebra met een strak design.

iPhone, iOS 11.4+

Vintage Camera - Goodak - €2,29 (was €3,99) - Gebruik je iPhone als ouderwetse Kodak-camera.

iPhone + IAP , iOS 9.2+

Travel Price AR - €4,49 (was €17,99) - Scan menukaarten in vreemde valuta en bekijk ze in euro’s!

iPhone, iOS 12.0+

Nog steeds in de aanbieding

iOS Games met korting

Respite 3D Fantasy Shooter - gratis (was €1,09) - Een eenvoudige fantasy shooter.

iPhone/iPad + IAP , iOS 8.0+

This Is the Police 2 - €5,49 (was €8,99) - In dit spel ben jij de politie. Houd de stad veilig!

iPhone/iPad, iOS 10.0+

Space War GS - gratis (was €2,29) - Een space-game voor iPhone, iPad én Apple Watch.

iPhone/iPad/ Watch , iOS 11.0+

Nog steeds in de aanbieding

iTunes cadeaukaarten met korting

We hebben vandaag geen aanbiedingen gevonden voor iTunes cadeaukaarten.

Mac apps met korting

Deze apps zijn bedoeld voor de Mac, dus niet te installeren op iPhone en iPad.

iLove VideoToGif - gratis (was €5,49) - Maak gif-bestanden van je video’s.

macOS, 10.7+

Nog steeds in de aanbieding

