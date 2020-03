iCulture Deals: aanbiedingen woensdag 4 maart 2020

In iCulture Deals vind je op woensdag 4 maart 2020 weer de laatste goedkope apps, games, accessoires, iTunes-kaarten en nog veel meer koopjes.

iBood Hunt met korting op iPhone, iPad en meer

Bij iBood is het tot en met 5 maart weer de iBood Hunt. Dat betekent korting op heel veel verschillende producten. Voor Apple-gebruikers is er nu korting op de iPad 2019, iMac en nog een aantal hoesjes. Ook scoor je alleen vandaag een iPhone XS met 42% korting. We hebben de beste op een rij gezet:

iPhone XS met 512GB, zilver: €839,95 (42% korting)

iPad 2019 met 128GB, zilver of grijs: €399,95 (18% korting)

iPhone-hoesjes tot 77% korting

Hou er wel rekening mee dat de iPhone XS afkomstig is uit het Verenigd Koninkrijk en de iPad afkomstig is uit de VS. Bij beide aanbiedingen wordt een verloopstekker meegeleverd. De iPhone en de hoesjes vind je op iBood bij het kopje Electronica, de iPad bij het kopje Dikke Deals.

→ Bekijk alle aanbiedingen van de iBood Hunt

iOS Apps met korting

Nog steeds in de aanbieding

Actuele iPhone 11 en iPhone 11 Pro deals





iOS Games met korting

Kathy Rain - €2,29 (was €5,49) - Point & click-avontuur over een student journalistiek die de geheimen rondom haar opa’s dood ontrafelt.

iPhone/iPad, iOS 6.0+

Dandara - €2,29 (was €6,49) - Metroidvania achtige 2D-avonturengame.

iPhone/iPad/ TV , iOS 10.0+

Nog steeds in de aanbieding

iTunes cadeaukaarten met korting

Er zijn momenteel helaas geen iTunes-acties bekend.

Bij Hema, Beltegoed.nl en Startselect vind je regelmatig interessante kortingen op iTunes codes.

Mac apps met korting

Deze apps zijn bedoeld voor de Mac, dus niet te installeren op iPhone en iPad.

Touch Blur - gratis (was €1,09) - Gezichten op foto’s blurren.

macOS, 10.10+

TaskInsight - €32,99 (was €38,99) - Uitgebreide taken- en todo-app met heel veel krachtige opties.

macOS, 10.7+

Nog steeds in de aanbieding

