iCulture Deals: aanbiedingen vrijdag 3 april 2020

In iCulture Deals vind je op vrijdag 3 april 2020 weer de laatste goedkope apps, games, accessoires, iTunes-kaarten en nog veel meer koopjes.

Iedere werkdag rond 16:00 uur vind je in iCulture Deals de allerlaatste koopjes voor je iPhone, iPad, iPod touch en Mac. We zetten de goedkoopste apps op een rij, kijken naar afgeprijsde iTunes-tegoedkaarten en speuren het internet af om leuke, afgeprijsde accessoires met je te delen.





Netatmo Weerstation met HomeKit voor €99,95

Alleen vandaag bij iBood scoor je het Netatmo Weerstation voor €99,95 in plaats van €169. Dit weerstation bestaat uit twee delen en werkt ook met HomeKit. Hij meet de temperatuur, luchtvochtigheid en nog veel meer. Je kan hem zowel binnen- als buitenshuis gebruiken, zodat je precies weet hoe het zit met het binnen- en buitenklimaat.

Bekijken → Netatmo Weerstation voor €99,95 (was €169)

Shopping Days bij Smartphonehoesjes: 20% korting op alles

Bij Smartphonehoesjes profiteer je op zaterdag 4 en zondag 5 april van 20% korting op het gehele assortiment. Als je dus nog een hoesje, kabel of screenprotector nodig hebt, kun je daar nu met een lekkere korting van profiteren. Het enige wat je nodig hebt is de kortingscode SHOPPINGDAYS-20 die je in dient te vullen bij het bestellen, waarna de korting vanzelf verrekend wordt.

Bekijken → Shopping Days bij Smartphonehoesjes met 20% korting

Google Nest paasactie

Nog op zoek naar een Google Nest? Je kan nu tot 33% korting krijgen op een Google Nest-apparaat. Je kan kiezen uit een deurbel, thermostaat of hub. Ook enkele speakers zijn daarbij in de aanbieding.

Bekijk ook Google Nest paasactie: tot 33% korting op je smart home Voor alle mensen die momenteel thuis moeten werken is het een prima moment om eens om je heen te kijken wat er nog allemaal slim gemaakt kan worden. Kies je daarbij voor Google Nest, dan valt er van alles te besparen: videodeurbellen, hubs, thermostaten en slimme speakers, allemaal met korting.

Bekijk ook welke apps, boeken en games gratis zijn vanwege de coronacrisis:

iOS Apps met korting

The Cat in the Hat - €1,09 (was €6,49) - Het klassieke verhaal van The Cat in the Hat, maar dan als app.

iPhone/iPad, iOS 8.0+

DayGram - €1,09 (was €2,29) - Een soort dagboek met voor elke dag één regel tekst.

iPhone/iPad + IAP , iOS 9.0+

Calendarium - About this Day - gratis (was €1,09) - Wat gebeurde er in het verleden op deze dag? Met deze app weet je het.

iPhone/iPad, iOS 9.0+

Notes.xls - Spreadsheet Notes - gratis (was €2,29) - Eenvoudige notitie-app in spreadsheet-vorm.

iPhone/iPad, iOS 8.0+

Nog steeds in de aanbieding

Actuele iPhone 11 en iPhone 11 Pro deals





iOS Games met korting

Nog steeds in de aanbieding

iPhone 11 bij provider nu bestellen

Bekijk ook onze iPhone aanbiedingen

iPhone 11 los bestellen (vanafprijs €809,-)

Bestel iPhone bij Bol.com

Bestel iPhone bij Belsimpel.nl

Bestel iPhone bij Mobiel.nl

Bestel iPhone bij Mediamarkt

Bestel iPhone bij Amac

Bestel iPhone bij YourMacStore

Bestel iPhone bij Coolblue

Koop je via één van bovenstaande linkjes, dan steun je daarmee iCulture zonder dat het jou iets extra kost. Alvast bedankt!

iTunes cadeaukaarten met korting

Hier kun je de iPhone 11 als los toestel kopen

Kruidvat geeft je 15% bonustegoed bij aankoop van App Store- en iTunes-kaarten van €25, €50 en €100. Activeren kan tot 19 april en het bonustegoed krijg je per mail toegestuurd. Deze actie loopt tot 5 april.

Trekpleister geeft je 15% extra bonustegoed bij aankoop van App Store- en iTunes-kaarten van €25, €50 en €100. Activeren kan tot 19 april en het bonustegoed krijg je per mail toegestuurd. Deze actie loopt tot 12 april.

Bij Hema en Startselect vind je regelmatig interessante kortingen op iTunes codes.

Mac apps met korting

Deze apps zijn bedoeld voor de Mac, dus niet te installeren op iPhone en iPad.

Er zijn momenteel geen noemenswaardige nieuwe aanbiedingen voor Mac-apps. Check de nog geldige aanbiedingen hieronder!

Nog steeds in de aanbieding

De beste iPhone sim-only aanbiedingen

Bekijk alle iPhone sim-only deals in de iCulture Vergelijker