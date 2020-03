iCulture Deals: aanbiedingen maandag 2 maart 2020

In iCulture Deals vind je op maandag 2 maart 2020 weer de laatste goedkope apps, games, accessoires, iTunes-kaarten en nog veel meer koopjes.

Schrikkeldeals bij 50five: tot 50% korting

Bij 50five vind je nu de Schrikkeldeals, met aanbiedingen tot 50% korting. Zo koop je de Tile Pro nu voor €17,50 of een Sonos One voor €209. Trouwens, 29 februari is al geweest, maar de Schrikkeldeals zijn nog wel op de website te vinden. Profiteer dus snel!

iOS Apps met korting

Nog steeds in de aanbieding

Actuele iPhone 11 en iPhone 11 Pro deals





iOS Games met korting

Football Manager 2020 Mobile (€6,99, iPhone/iPad + IAP , iOS 9.0+) - Leid je voetbalclub naar de overwinning!

, iOS 9.0+) - Leid je voetbalclub naar de overwinning! Sprocket - €0,49 (was €2,29) - Een game waarin je van het ene naar het andere punt moet springen.

iPhone/iPad, iOS 10.3+

Wij kunnen op dit moment helaas niet de juiste gegevens tonen, Download

Moonlight Express (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Sfeervolle game met meer dan 600 handgetekende items.

Trigono - dangerous triangles - gratis (was €2,29) - Een driehoek probeert te overleven in een wereld vol driehoeken. Als dat maar goed gaat!

iPhone/iPad, iOS 8.0+

Nog steeds in de aanbieding

iTunes cadeaukaarten met korting

Trekpleister geeft tot en met 1 maart 2020 15% bonustegoed bij iTunes-kaarten van €20, €50 en €100.

Bij Hema, Beltegoed.nl en Startselect vind je regelmatig interessante kortingen op iTunes codes.

Mac apps met korting

Deze apps zijn bedoeld voor de Mac, dus niet te installeren op iPhone en iPad.

Nog steeds in de aanbieding

